В Жиганском районе Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Жиганском районе Якутии с вечера 5 июля введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Причина - резкое ухудшение лесопожарной обстановки. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

На тушение пожаров сейчас брошено более половины всех лесопожарных формирований района, а погодные условия только осложняют работу. Соответствующее постановление подписал первый заместитель главы района, который также назначен руководителем работ по ликвидации ЧС.

На время действия режима вводятся строгие ограничения. Запрещен въезд любого транспорта в лесные массивы, за исключением техники, задействованной в пожаротушении и лесохозяйственных работах. Также под запрет попали разведение огня, сжигание мусора и сухой растительности, применение пиротехники. Посещение лесов населением ограничено. Все силы и средства местного звена Якутской территориальной подсистемы РСЧС переведены в режим «Чрезвычайная ситуация».

Главам сельских поселений рекомендовано усилить контроль за противопожарным состоянием населенных пунктов, создать оперативные штабы и обеспечить жителей первичными средствами пожаротушения. Власти напоминают, что в лесах Якутии продолжает действовать особый противопожарный режим, и призывают граждан воздержаться от походов в лес до особого распоряжения.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru