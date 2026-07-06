Молодоженов Якутии зовут на праздничный пробег на электросамокатах 8 июля Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске готовится необычный праздник для молодоженов. 8 июля, в День семьи, любви и верности, состоится первый пробег на электросамокатах, посвященный этому дню. Организаторы приглашают влюбленные пары проехать от остановки «Площадь Дружбы» до площади Республики. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Сбор участников в 11:30 у магазина «Токко» (остановка «Площадь Дружбы»), старт в 12:00. Дресс-код рекомендованный: женихи в белом верхе и черном низе, невесты - в коротком белом платье и фате. Если у пары нет собственного самоката, его предоставят бесплатно.

В программе - праздничный проезд колонной, торжественная встреча на площади Республики, фотосессия и море позитива. Заявки принимаются до 6 июля включительно по телефону 506-447 или 8 (996) 315-28-81. Организаторы просят всех участников прибыть заранее, чтобы пройти инструктаж по безопасности и получить самокаты.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru