В Алданском районе в ДТП погибли водитель и пассажир Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

Ранним утром 5 июля в Алданском районе Якутии случилось смертельное ДТП. Около 04:30 на 632-м километре федеральной автодороги А-360 «Лена» 20-летний водитель не справился с управлением. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Машина съехала влево, перевернулась и врезалась в дерево. От полученных травм водитель и его пассажир скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи.

По предварительной версии, причиной аварии могла стать потеря управления. Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

В Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать скоростной режим.

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