В Якутске до 25 июля закрыли участок улицы Дежнева для ремонта Фото: канал Городской дорожно-транспортной службы ОА Якутска

В Якутске ввели временное ограничение движения на улице Дежнева. С 6 по 25 июля 2026 года будет полностью перекрыт участок от улицы Крупской до дома №75, корпус 2. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Причина - капитальный ремонт, в рамках которого подрядчики уложат газопровод высокого давления, проложат кабельные линии электроснабжения и заменят слабонесущие грунты. Работы продлятся почти три недели.

Власти просят водителей заранее планировать маршруты. Временные дорожные знаки уже установлены.

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