Жара до +32 градусов ожидается в Якутии 6 июля Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Неоднородная погода ожидает жителей Якутии 6 июля. Так, по информации синоптиков, на северо-западе, а также ночью местами на юге, и днем на севере пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы.

Ветер будет умеренный. Но на севере ожидаются порывы до 15-18 метров в секунду. Во время гроз и на побережье скорость ветра увеличится до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха в ночные часы в среднем будет от +10 до +15 градусов. Теплее будет на северо-западе - от +15 до +20 градусов, а на северо-востоке прохладно - от +4 до +9.

Днем жарко от +27 до +32 градусов. На северо-востоке прохладнее - от +17 до +22, местами - 12-17 градусов.

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