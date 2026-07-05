На озере Селигер утонула 16-летняя девушка, тело нашли местные жители Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На озере Селигер в Тверской области произошла трагедия на воде. В акватории водоема вблизи ЗАТО «Солнечный» утонул человек. Как сообщили в прокуратуре, погибшей оказалась 16-летняя девушка. Очевидцы вызвали спасателей, пишет Афанасий-бизнес.

Тело несовершеннолетней было извлечено из воды местными жителями и передано сотрудникам полиции. На месте работали специалисты Государственной инспекции по маломерным судам, бригада скорой помощи и полиция. Всего к ликвидации последствий привлекались 7 человек и 3 единицы техники, из них от МЧС России - 2 человека и 1 единица техники.

Осташковский межрайонный следственный отдел Следственного комитета по Тверской области проводит доследственную проверку. Место происшествия осмотрено следователем и криминалистом. Устанавливаются все обстоятельства, приведшие к гибели несовершеннолетней.