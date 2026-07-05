В Якутии тушат восемь лесных пожаров Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие 24 часа в Якутии ликвидированы 7 лесных пожаров общей площадью 5 784,5 гектара. Среди них - один крупный пожар в Нерюнгринском районе, площадь которого составляла 3 127 гектаров. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В результате авиационного, наземного и космического мониторинга за сутки обнаружены 4 новых пожара на общей площади 228 гектаров в Жиганском, Кобяйском районах и в окрестностях Якутска. На начало суток в регионе действуют 51 лесной пожар на площади 12 869,5 гектара на территориях 14 районов, включая Хангаласский, Жиганский, Таттинский, Среднеколымский, Булунский, Кобяйский, Мирнинский, Оленекский, Оймяконский, Томпонский, Эвено-Бытантайский и Нерюнгринский.

Активные работы по тушению продолжаются на 8 пожарах общей площадью 436,5 гектара в Хангаласском, Жиганском, Таттинском, Среднеколымском, Мирнинском и Эвено-Бытантайском районах. Локализованы 2 пожара на площади 16,5 гектара в Хангаласском и Эвено-Бытантайском районах. В тушении задействованы 240 человек и 2 единицы техники.

Авиационный мониторинг ведется на территории 24 лесничеств с использованием 21 воздушного судна (включая пять вертолетов Ми-8), организован также наземный мониторинг. Оперативность тушения в первые сутки в охраняемой зоне составляет 98,95%. Особый противопожарный режим продолжает действовать на территориях 16 муниципальных районов и города Якутска, а система РСЧС региона переведена в режим «Чрезвычайная ситуация». При обнаружении пожара жителей просят сообщать по телефону 44-74-76 или на единый номер лесной охраны 8-800-100-94-00.

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