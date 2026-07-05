Две жительницы Якутии отсудили 3,6 млн рублей у дропперов Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

Кобяйский районный суд рассмотрел 7 исков двух местных жительниц, пострадавших от мошенников. Суд взыскал с владельцев банковских счетов (из Московской и Челябинской областей, Мордовии, Беларуси и ХМАО) суммы неосновательного обогащения и проценты. Ответчики иски не признали, но не доказали законность получения денег. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Первая потерпевшая перевела 284 030 рублей при попытке купить криптовалюту в Telegram - продавец исчез. Вторая оформила три кредита на 2 744 000 рублей и перевела их на «безопасные» счета по указанию лжесотрудников Росфинмониторинга и ФСБ.

Суд взыскал с ответчиков 3 028 030 рублей неосновательного обогащения и 577 906 рублей процентов за пользование чужими деньгами. Решения вступили в силу. Будьте бдительны: не переводите деньги незнакомцам, кем бы они ни представлялись.

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