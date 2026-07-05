Переводила деньги снова и снова: якутянка похитила деньги у банка

Якутянка девять раз воспользовалась банковским сбоем, похитив 144 тысячи рублей Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Оленекского района направила в суд уголовное дело о краже средств с банковского счета. Обвиняемая - местная жительница, которая, по версии следствия, воспользовалась техническим сбоем и за один день похитила 144 тысячи рублей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В сентябре 2025 года женщина сняла со своего счета собственные 16 тысяч рублей. Из-за сбоя в работе банковской системы операция не отобразилась, и сумма на счете осталась прежней. Обвиняемая, осознав, что в платежной системе произошел сбой, умышленно перевела эти же деньги на счет в другом банке, а затем повторила процедуру в общей сложности девять раз. Таким образом она похитила 144 тысячи рублей.

В ходе следствия обвиняемая полностью возместила причиненный ущерб. Несмотря на это, уголовное дело о краже уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

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