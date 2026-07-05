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НовостиПроисшествия5 июля 2026 6:50

Переводила деньги снова и снова: якутянка похитила деньги у банка

Якутянка девять раз воспользовалась банковским сбоем, похитив 144 тысячи рублей
Евгений ПРУДКОВ
Якутянка девять раз воспользовалась банковским сбоем, похитив 144 тысячи рублей

Якутянка девять раз воспользовалась банковским сбоем, похитив 144 тысячи рублей

Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Оленекского района направила в суд уголовное дело о краже средств с банковского счета. Обвиняемая - местная жительница, которая, по версии следствия, воспользовалась техническим сбоем и за один день похитила 144 тысячи рублей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В сентябре 2025 года женщина сняла со своего счета собственные 16 тысяч рублей. Из-за сбоя в работе банковской системы операция не отобразилась, и сумма на счете осталась прежней. Обвиняемая, осознав, что в платежной системе произошел сбой, умышленно перевела эти же деньги на счет в другом банке, а затем повторила процедуру в общей сложности девять раз. Таким образом она похитила 144 тысячи рублей.

В ходе следствия обвиняемая полностью возместила причиненный ущерб. Несмотря на это, уголовное дело о краже уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

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