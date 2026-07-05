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НовостиОбщество5 июля 2026 5:32

В Якутии заработал чат-бот для помощи иностранцам

Он переводит ответы на вопросы об услугах на разные языки
Евгений ПРУДКОВ
В Якутии заработал чат-бот для помощи иностранцам

В Якутии заработал чат-бот для помощи иностранцам

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Республике Саха заработал новый цифровой сервис, призванный помочь иностранным гражданам быстрее освоиться и решить насущные вопросы. На базе официального сайта АНО «Центр социальной и культурной адаптации иностранных граждан» начал работу специализированный чат-бот. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Главная задача помощника - обеспечить быстрый и удобный доступ к актуальной информации о трудоустройстве и получении государственных услуг. Сервис призван помочь иностранцам разобраться в миграционных процедурах и сделать адаптацию более комфортной.

Отличительной чертой бота стала функция автоматического перевода на основные языки. Это делает его эффективным инструментом для людей с разным уровнем владения русским языком.

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