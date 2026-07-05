Пожар на городском полигоне Якутска полностью потушен Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Утром 5 июля в 9 часов полностью ликвидировали возгорание на городском полигоне Якутска, которое началось еще 3 июля. Об этом сообщил директор «Жилкомсервиса» Юрий Спиридонов. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

- Место возгорания полностью отсыпано песком в один-два слоя, - сказал Юрий Спиридонов.

Борьба с огнем велась на протяжении почти двух суток. После завершения всех работ по тушению полигон возобновил работу в штатном режиме, о чем также проинформировал руководитель предприятия. В настоящее время объект функционирует без ограничений.

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