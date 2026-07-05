Ремонт котельных оставит без горячей воды жителей Якутска Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

АО «Теплоэнергия» уведомило жителей Якутска о плановой остановке горячего водоснабжения в связи с ремонтом внутри котельных. Отключения затронут дома, запитанные от двух котельных - «Мерзлотная 36» и «ЯНИИСХА». Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Первое отключение начнется 13 июля в 08:00 и продлится до 17:00 17 июля. Под него попадут 33 дома на улице Мерзлотной: номера 1, 1/2, 5, 6, 7/1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 29, 30, 31, 35 и 36.

Второе отключение затронет потребителей котельной «ЯНИИСХА». Здесь горячее водоснабжение остановят также с 08:00 13 июля, но вернут только к 17:00 22 июля. В список ограничений вошли дома на улице Каландарашвили - номера 1, 3, 5, 7, 7/1, 9/1, на улице Кулаковского - 30, 32, 32/1, 32/2, 34, 36, а также три адреса на проспекте Ленина - 46, 46/1 и 48.

По всем вопросам жители могут обращаться в оперативно-диспетчерскую службу по телефонам 35-85-33 и 35-81-74.

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