Стучал в дверь и бил в висок: мужчина избил 70-летнюю соседку в Якутии

Восемь месяцев ограничения свободы назначил суд якутянину за избиение старушки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Усть-Майский районный суд вынес приговор 61-летнему местному жителю, который напал на 70-летнюю соседку по общежитию. Мужчину признали виновным в нанесении побоев и назначили ему восемь месяцев ограничения свободы. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

События развернулись в конце апреля 2026 года. В тот день мужчина с утра употреблял алкоголь, а сильно опьянев, вспомнил старую обиду на женщину, проживающую в том же общежитии. Он отправился к ней выяснять отношения. Начал громко стучать в дверь, и спустя несколько секунд дверь распахнулась. Пенсионерка в это время спала. Проснувшись, она просила незваного гостя не заходить, но тот схватил ее обеими руками за волосы, вытолкал в коридор, а затем дважды ударил кулаком в правый висок. От ударов женщина упала и ударилась локтем об стену.

После случившегося дебошир вернулся к себе, но вскоре его застали прибывшие сотрудники полиции. В суде мужчина вину признал и раскаялся, но пояснил, что с потерпевшей пока не помирился и прощения не просил, хотя сожалеет о повторно нанесенных побоях. Выяснилось, что в 2025 году его уже судили за аналогичное преступление в отношении этой же женщины.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства - признание вины, раскаяние и наличие инвалидности у подсудимого. Однако тот факт, что мужчина, уже имея судимость за преступление против личности, не встал на путь исправления и снова совершил нападение, сыграл против него. Суд пришел к выводу, что предыдущее наказание не возымело должного исправительного воздействия. Ограничение свободы на восемь месяцев является максимально строгим наказанием по данной статье. Приговор пока не вступил в законную силу.

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