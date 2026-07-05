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НовостиПроисшествия5 июля 2026 2:56

Стучал в дверь и бил в висок: мужчина избил 70-летнюю соседку в Якутии

Восемь месяцев ограничения свободы назначил суд якутянину за избиение старушки
Евгений ПРУДКОВ
Восемь месяцев ограничения свободы назначил суд якутянину за избиение старушки

Восемь месяцев ограничения свободы назначил суд якутянину за избиение старушки

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Усть-Майский районный суд вынес приговор 61-летнему местному жителю, который напал на 70-летнюю соседку по общежитию. Мужчину признали виновным в нанесении побоев и назначили ему восемь месяцев ограничения свободы. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

События развернулись в конце апреля 2026 года. В тот день мужчина с утра употреблял алкоголь, а сильно опьянев, вспомнил старую обиду на женщину, проживающую в том же общежитии. Он отправился к ней выяснять отношения. Начал громко стучать в дверь, и спустя несколько секунд дверь распахнулась. Пенсионерка в это время спала. Проснувшись, она просила незваного гостя не заходить, но тот схватил ее обеими руками за волосы, вытолкал в коридор, а затем дважды ударил кулаком в правый висок. От ударов женщина упала и ударилась локтем об стену.

После случившегося дебошир вернулся к себе, но вскоре его застали прибывшие сотрудники полиции. В суде мужчина вину признал и раскаялся, но пояснил, что с потерпевшей пока не помирился и прощения не просил, хотя сожалеет о повторно нанесенных побоях. Выяснилось, что в 2025 году его уже судили за аналогичное преступление в отношении этой же женщины.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства - признание вины, раскаяние и наличие инвалидности у подсудимого. Однако тот факт, что мужчина, уже имея судимость за преступление против личности, не встал на путь исправления и снова совершил нападение, сыграл против него. Суд пришел к выводу, что предыдущее наказание не возымело должного исправительного воздействия. Ограничение свободы на восемь месяцев является максимально строгим наказанием по данной статье. Приговор пока не вступил в законную силу.

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