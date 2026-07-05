Стобалльникам демонстрационного экзамена в Якутии выплатят по 100 тысяч рублей. Фото: канал Айсена Николаева в MAX

19 выпускников колледжей и техникумов республики сдали демонстрационный экзамен на максимальные 100 баллов. Этот результат говорит прежде всего о высоком качестве подготовки в профессиональных образовательных организациях. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

За стобалльными показателями стоит серьезный труд, дисциплина и поддержка наставников. Высшая оценка отражает не только знания, но и готовность к реальной работе, причем оценивают студентов в том числе и работодатели. Отличные результаты показали учащиеся 14 колледжей и техникумов из Якутска, Мирного, Алдана, Вилюйска, Верхневилюйска, Намцев и Чурапчи.

Всего в этом году демонстрационный экзамен прошли 5018 студентов республики по 95 профессиям и специальностям. Для тех, кто набрал 100 баллов, в Якутии действует выплата в размере 100 тысяч рублей.

Выпускников, их педагогов, наставников и родителей поздравили с успехом. Ребятам пожелали уверенно войти в профессию и принести пользу родной республике.

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