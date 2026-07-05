Один ранен ножом, второй – дробью: что произошло в Якутии 4 июля

Подозреваемого в нападении на двоих мужчин установили в Якутии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В республике зарегистрировали пять преступлений. Проведение процессуальных проверок и расследование уголовных дел по каждому факту находятся на контроле прокуратуры. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В Амгинском районе из местности «Кэлбэ» в больницу доставили двоих 46-летних мужчин. У одного из них - ножевое ранение грудной клетки, второй пострадавший получил дробовое ранение ноги. Личность подозреваемого уже установлена.

В Якутске зафиксирован случай телефонного мошенничества. Местный житель обратился в полицию с заявлением о хищении 120 тысяч рублей. Деньги у него выманили обманом по схеме звонка от лжеоператора сотовой связи. Также в столице региона выявили факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения. Кроме того, один из водителей попался, когда использовал удостоверение с признаками подделки.

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