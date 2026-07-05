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НовостиОбщество5 июля 2026 0:06

Движение по улице 50 лет Советской Армии перекроют на четыре дня в Якутске

Дорожники проведут капремонт с 5 по 8 июля
Евгений ПРУДКОВ
Движение по улице 50 лет Советской Армии перекроют на четыре дня в Якутске. Фото: дорожно-транспортная служба Якутска

Движение по улице 50 лет Советской Армии перекроют на четыре дня в Якутске. Фото: дорожно-транспортная служба Якутска

В Якутске на четыре дня ограничат движение транспорта по улице 50 лет Советской Армии. Причина временных неудобств - проведение капитального ремонта дорожного полотна. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Ограничения начнут действовать с 5 июля и продлятся до 8 июля включительно. Перекрытым окажется участок, который тянется от улицы Кальвица до дома № 4 по улице 50 лет Советской Армии. На это время сквозной проезд на указанном отрезке будет полностью прекращен.

Городские службы обращаются к автомобилистам с просьбой отнестись к ситуации с пониманием и заранее продумывать альтернативные пути объезда. Водителям также напоминают о необходимости строго соблюдать требования временных дорожных знаков, которые установят на время ремонтных работ.

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