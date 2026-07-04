Грозы и ливни могут обрушиться на Якутию 5 июля Фото: Рамиль Галиев. Перейти в Фотобанк КП

Ливни, грозы и кратковременные дожди прогнозируют синоптики на 5 июля. Так, неблагоприятная погода ожидается на северо-востоке, востоке и местами на юге.

Ветер ожидается умеренный, однако местами порывы достигнут 9-14 метров в секунду. А при грозах и на побережье и вовсе возможно усиление ветра до 16-21 метра в секунду.

Ночью будет прохладно - от +10 до +15 градусов. Еще ниже температура опустится на севере и северо-востоке - до +3...+8 градусов.

Днем вновь прогнозируется устойчивое тепло от +26 до +31 градуса. На северо-востоке воздух прогреется лишь до 20-25 градусов, а местами и вовсе до 11-16 градусов.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru