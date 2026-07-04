Минтранс Якутии организует доставку 20 тысяч гостей на Ысыах Олонхо-2026. Фото: Минтранс Якутии

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Якутии сообщило о полной готовности транспортной инфраструктуры к проведению национального праздника Ысыах Олонхо. Мероприятие состоится 4-5 июля 2026 года на местности «Уhун Хонуу» в селе Кобяй Кобяйского района и соберет порядка 20 тысяч участников из всех уголков республики. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Основная логистика для гостей организована наземным способом. Путь от Якутска проходит по федеральной трассе «Вилюй» до села Асыма (215 километров), затем по региональной дороге «Кобяй» (175 километров). Общее расстояние - около 390 километров, время в пути - 5-6 часов без учета остановок. По маршруту предусмотрены места для отдыха: кафе в районе Магараса и Бердигестяха, а также возможность заехать к священному дереву Кэрэх мас (примерно в 27 километрах от Асыма).

Для повышения транспортной доступности организованы дополнительные авиарейсы при поддержке авиапредприятий, а также вывозные маршруты для жителей труднодоступных сел с использованием вездеходной техники. Комиссия по транспорту утвердила схему логистики на месте праздника, определив зоны дислокации всех видов транспорта.

В дни проведения Ысыаха для гостей будут курсировать бесплатные шаттлы, отправляющиеся от территории «Парк Победы» по улице Дьяконова до места празднования. Минтранс Якутии просит всех участников строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и следовать указаниям сотрудников ГИБДД и волонтеров навигации на подъездах к празднику. В ведомстве желают гостям счастливого пути и незабываемых впечатлений.

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