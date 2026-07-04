Пенсионерка из Красноярска продала квартиру и отдала мошенникам 10,6 млн рублей Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярске 79-летняя женщина лишилась более 10,6 миллиона рублей из-за телефонных мошенников. Ей позвонили лжесотрудники вуза, «следователь» и «специалист Центробанка», сообщив об оформленном на нее кредите на 5,2 миллиона рублей, сообщает Newslab.

Доверившись инструкциям лжесотрудников, женщина перевела 4 миллиона рублей, принадлежавших ее дочери. После этого мошенники пригрозили, что родственницу привлекут к уголовной ответственности. Испугавшись, пенсионерка согласилась продать свою единственную квартиру. Она обналичила 1,7 миллиона рублей и перевела их через банкомат на неизвестные счета. В апреле, после продажи квартиры, повторила операцию. В июне, получив в кассе банка еще 3,8 миллиона рублей, по указанию «специалиста» вылетела в Москву и передала деньги незнакомой девушке по кодовому слову.

Ущерб составил все накопления семьи и единственное жилье. Потерпевшая не знала о подобных схемах. Возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

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