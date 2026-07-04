Суд отклонил жалобу водителя из Нюрбы, утверждавшего, что за рулем была знакомая Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нюрбинский районный суд оставил без удовлетворения жалобу 48-летнего местного жителя на штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на 1,5 года за пьяное вождение (часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ). Мужчина утверждал, что за рулем была знакомая, а протоколы составлены с нарушениями. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Суд установил: 21 марта 2026 года автомобиль заявителя съехал в кювет. За рулем находился он сам с признаками опьянения. Освидетельствование показало 0,636 мг/л, медэкспертиза подтвердила опьянение. Вина доказана протоколами, видеозаписью и показаниями свидетелей. На видео видно, что за руль садился мужчина, а девушки были на пассажирских местах. Их показания суд счел заинтересованными. Незначительная ошибка во времени в протоколе не повлияла на решение.

Суд признал постановление законным, жалобу отклонил. Решение вступило в силу.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru