Отличники ЕГЭ из Якутии могут получить мобильные номера с комбинацией 555 Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выпускникам Якутии, которые показали блестящие результаты на ЕГЭ, приготовили необычный бонус. Мобильный оператор запустил акцию для отличников: до конца 2026 года все, кто сдал экзамены на 200 баллов по двум предметам, смогут получить специальный номер с комбинацией «555». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Инициатива приурочена к успехам школьников и призвана отметить их труд оригинальным способом. Участниками акции могут стать абоненты в возрасте до 20 лет, которые сдали ЕГЭ в 2026 году.

Чтобы получить номер, действующим клиентам достаточно войти в личный кабинет, связаться с поддержкой и подтвердить свои баллы. Специалисты оператора помогут выбрать подходящий номер с тремя пятерками, а новую сим-карту можно будет забрать в объединенной розничной сети в Якутске и других городах республики.

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