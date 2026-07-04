В Якутске поставят памятник инспектору ГАИ Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Якутске к 90-летию Госавтоинспекции решили увековечить образ инспектора на проспекте Ленина. Якутская городская дума утвердила установку памятника в июне этого года. Прототипом монумента стал Дмитрий Николаевич Алексеев - легендарный ветеран службы, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Трудового Красного Знамени и Почетный гражданин Якутска. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Место выбрано не случайно - монумент установят на проспекте Ленина, возле дома № 7, где Дмитрий Николаевич нес службу долгие годы, с площади Дружбы до улицы Дзержинского.

В народе Алексеева знали под прозвищем «Водка» - аббревиатура расшифровывалась как «Водитель осторожно, дорогу контролирует Алексеев». Это прозвище стало символом его строгого, но справедливого подхода к службе, который вызывал уважение у всех водителей Якутска. Он был одним из тех, кто стоял у истоков создания Госавтоинспекции в республике, и его авторитет был непререкаем. Ветераны и действующие сотрудники вспоминают его как человека исключительной честности и преданности делу.

Работа над памятником началась еще в 2024 году. Скульптором выбран Николай Чучесов, который уже приступил к созданию эскизов и чертежей. Изначально открытие хотели приурочить к 80-летию Победы, но теперь планируют посвятить проект юбилею Госавтоинспекции.

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