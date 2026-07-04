В Якутии нашли живым пенсионера, пропавшего в лесу на двое суток Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сунтарском улусе завершилась поисковая операция, которая длилась двое суток. Пожилой мужчина ушел в лесную местность и не вернулся в назначенное время - его родственники забили тревогу и обратились в экстренные службы. На поиски были мобилизованы все силы МПЧ №4 по охране села Шея. Спасатели оперативно прочесали лесной массив, используя знание локального рельефа и слаженные действия групп. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Благодаря профессионализму пожарных и их умению ориентироваться в таежной местности, мужчину обнаружили живым и в удовлетворительном физическом состоянии. Медицинская помощь ему не потребовалась - его здоровью и жизни ничего не угрожает. Пенсионера сразу же передали родственникам, которые все это время находились в сильном напряжении и ждали новостей.

В МЧС напоминают: перед походом в лес обязательно предупреждайте близких о маршруте и времени возвращения, берите с собой заряженный телефон, запас воды и средств связи.

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