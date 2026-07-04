В Якутии женщина на мотоцикле врезалась в препятствие и получила тяжелые травмы Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии за минувшие сутки зарегистрировали восемь преступлений, и прокуратура взяла на контроль проведение всех процессуальных проверок и расследований. В Удачном поступило заявление о преступлении против половой неприкосновенности, а в Вилюйске выявили факты хранения контрафактных табачных изделий, курительных смесей и жидкостей. Об этом сообщает «Комсомольская правда» - Якутия» со ссылкой на прокуратуру региона.

В столице региона задержали водителей, которые повторно сели за руль пьяными, а в Мегино-Кангаласском районе обнаружена диагностическая карта с признаками подделки.

Самое серьезное происшествие - пожар в школе села Хоро Сунтарского района, который практически уничтожил здание по всей площади. На месте работают дознаватели, устанавливается причина возгорания, но предварительная версия - удар молнии. Прокуратура держит ситуацию на особом контроле. О пострадавших пока не сообщается.

ДТП со смертельным исходом не зафиксировано, но есть тяжелая авария: в Таттинском районе на 214 км федеральной трассы «Колыма» женщина 1986 года рождения, управляя мотоциклом, не справилась с управлением и врезалась в препятствие. С тяжелыми травмами ее госпитализировали. Всего за сутки задержаны пять водителей в состоянии опьянения.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru