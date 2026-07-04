Власти Якутии оплатят путевки и проезд детям из арктических улусов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии продолжается программа по поддержке школьников из арктических районов: им за счет бюджета оплачивают путевки в летние оздоровительные лагеря и проезд до места отдыха и обратно. В этом году на эти цели выделено 23,3 миллиона рублей. В прошлом году благодаря аналогичному финансированию 144 ребенка из отдаленных улусов отдохнули в детском спортивно оздоровительном лагере «Алые Паруса» в Приморском крае - на берегу бухты Ильмовая. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Условия в лагере продуманы до мелочей: дети живут в двухэтажных корпусах с благоустроенными номерами, питаются пять раз в день по комплексному меню, а их досуг наполнен спортивными, культурными и творческими мероприятиями. Родители ребят, уже побывавших там, делятся теплыми отзывами. Поездки дают детям не только оздоровление, но и важный социальный опыт: новые знакомства и яркие эмоции.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что забота о детях и их здоровье - приоритет государства. В Якутии эти слова превращаются в реальные дела. Глава республики Айсен Николаев особо отмечает важность того, чтобы у детей из удаленных арктических сел были такие же возможности путешествовать и развиваться, как у их сверстников из крупных городов. Программа действует в рамках госпрограммы «Развитие образования».

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