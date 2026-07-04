В Якутске участковые вывели из горящего дома 40 человек, включая 10 детей Фото: Андрей ГРЕБНЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске днем загорелся многоквартирный дом на улице Петра Алексеева. Пожар начался на одном из балконов выше первого этажа, и в здании быстро распространился запах гари. В этот момент в опорном пункте полиции на первом этаже находились участковые уполномоченные Егор Алексеев, Ваге Андрасян, Павел Саввинов и Николай Игнатьев. Услышав тревогу, они немедленно начали эвакуацию. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

До прибытия пожарных расчетов полицейские вывели из дома 40 человек, среди которых было 10 детей. Двое пенсионеров попросили медицинскую помощь - их осмотрели врачи на месте. Мужчина, чья квартира пострадала от огня, временно разместился в опорном пункте, куда пламя не добралось, однако ему потребовалась помощь из-за головокружения. Полицейские связались со скорой и организовали поиск его родственников, чтобы уведомить о случившемся.

Причина возгорания устанавливается дознавателями МЧС, но, по предварительным данным, огонь начался именно на балконе. Благодаря оперативным действиям участковых никто из жильцов не пострадал - эвакуация прошла слаженно и без паники.

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