Причиной пожара в школе Сунтарском районе Якутии могла стать молния Фото: прокуратура Якутии

В селе Хоринцы Сунтарского района произошел пожар в здании местной школы. Огонь охватил деревянную одноэтажную постройку 1976 года, и, по предварительным данным, возгорание могло быть вызвано ударом молнии. На место выехал прокурор района Дьулустан Максимов, чтобы лично оценить обстановку и координировать дальнейшие действия. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Прокуратура взяла на контроль не только ликвидацию последствий, но и проведение процессуальной проверки. Специалистам предстоит установить точные причины возгорания и определить степень ущерба. На данный момент информация о пострадавших не поступала.

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