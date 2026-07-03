В Кузбассе средний размер взятки за пять лет вырос в четыре раза Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемеровской области за последние пять лет средний размер взятки увеличился более чем в четыре раза. Такие данные привело издание VSE42.Ru.

Если в 2021 году средняя сумма незаконного вознаграждения составляла 238 тысяч рублей, то в 2025 году она достигла 998 тысяч рублей. В 2022 году показатель составил 239 тысяч рублей, в 2023-м — 593 тысячи, в 2024-м — 788 тысяч рублей.

Максимальный размер выявленных взяток также значительно менялся по годам. В 2022 году он составил 4,4 млн рублей, в 2023-м — 5,2 млн, в 2024-м — 2,25 млн, а в 2025 году достиг 40 млн рублей.

Одним из самых резонансных коррупционных дел в регионе остается уголовное преследование бывшего министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова, которого обвиняют в получении 11 взяток. Ранее также сообщалось об обнаружении у него имущества стоимостью около 100 млн рублей, происхождение которого проверяют следственные органы.