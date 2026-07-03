В Якутии найдено тело одного из мужчин, пропавших после опрокидывания лодки Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Верхнеколымском районе Якутии спасатели обнаружили тело одного из двух мужчин, пропавших после опрокидывания лодки на реке Ясачная. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Несчастный случай произошел 15 июня недалеко от села Нелемное. С момента происшествия спасатели обследовали сотни километров береговой линии. Во время поисков были обнаружены тело собаки, привязанной к лодке, железная канистра и гребной винт.

Как сообщили в Службе спасения Якутии, по мере снижения уровня воды становилось доступно больше участков берега для обследования. Тело одного из пропавших нашли примерно в одном километре от места опрокидывания лодки.

Поиски второго мужчины продолжаются.

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