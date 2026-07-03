Ливни, грозы и сильный ветер ожидаются в районах Якутии Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие сутки, 4 июля, в Ленском, Олекминском, Верхоянском, Эвено-Бытантайском и Томпонском районах ожидаются дожди, местами ливни. В Кобяйском районе прогнозируется северный ветер с порывами до 15–20 м/с. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По данным синоптиков, кратковременные дожди пройдут на западе, юге, востоке и северо-востоке Якутии. Местами ожидаются ливни и грозы. Ветер будет умеренным, при грозах и на арктическом побережье его порывы могут достигать 16–21 м/с.

Температура воздуха ночью составит +9…+14 градусов, на юге — до +19, на северо-востоке и востоке — +2…+7. Днем воздух прогреется до +27…+32 градусов, на западе ожидается +21…+26, на севере — +15…+20, на побережье — +10…+15 градусов, местами до +3…+8.

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