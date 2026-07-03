По иску прокуратуры Якутска взыскали более 29 млн рублей в бюджет Фото: Ольга ЮШКОВА.

По иску прокуратуры Якутска суд взыскал в доход бюджета более 29 млн рублей с руководителя ООО «Республиканский центр недвижимости и консалтинга». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Ранее прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с ответчика задолженность по налогам и пеням на общую сумму около 58 млн рублей.

Во время рассмотрения дела руководитель организации добровольно погасила налоговую задолженность в размере более 29 млн рублей. После этого суд удовлетворил требования прокуратуры о взыскании оставшейся суммы пеней — около 29 млн рублей.

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