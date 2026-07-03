Пять сел Олекминского района подключат к высокоскоростному интернету Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

До конца года жители пяти сел Олекминского района — Дабана, Дельгея, Инняха, Чапаево и Тинной — получат доступ к высокоскоростному интернету. Населенные пункты подключат к современной волоконно-оптической сети в рамках проекта «Синергия Арктики». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Ключевым этапом станет строительство волоконно-оптической линии связи на участке «Бирюк — Тинная» протяженностью 270 километров. Работы стартуют на этой неделе. Кабель уже прошел технический контроль и доставляется к месту строительства речным транспортом.

Для соблюдения сроков работы будут одновременно вестись на четырех участках с привлечением шести бригад. Ход реализации проекта обсудили на совещании под руководством министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Петра Николаева.

После подключения жители смогут пользоваться государственными цифровыми сервисами, телемедициной, дистанционным обучением и развивать собственный бизнес.

Проект «Синергия Арктики» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина при поддержке Правительства РФ и партии «Единая Россия». До конца 2028 года планируется построить около 7 тысяч километров волоконно-оптических линий связи и обеспечить современным интернетом 61 населенный пункт Якутии, где проживают более 50 тысяч человек.

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