Якутия представила концепцию павильона на Восточном экономическом форуме Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Республика Саха (Якутия) представила концепцию своего павильона на выставке «Улица Дальнего Востока», которая пройдет во Владивостоке в рамках XI Восточного экономического форума. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По словам полномочного представителя Президента России в ДФО Юрия Трутнева, Якутия сегодня активно внедряет современные технологии и развивает креативные индустрии. Он выразил уверенность, что павильон заинтересует гостей форума и вдохновит их на поездку в республику.

Посетителей ждут обновленная ураса, арт-объект «За счастьем в Якутию», инсталляция с россыпью алмазов, а также тропические растения, выращенные в круглогодичных теплицах в условиях вечной мерзлоты.

Кроме того, в павильоне будут работать интерактивные зоны, посвященные крупнейшим инвестиционным проектам, туристическим маршрутам и природным символам Якутии — от Ленского моста до Ленских столбов и мамонтов.

В программу также войдут выступления творческих коллективов, ярмарка «Сделано в Якутии» и международный турнир по мас-рестлингу.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Выставка «Улица Дальнего Востока» будет открыта для участников форума с 1 по 4 сентября, а для всех желающих — с 5 по 7 сентября.

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