Суд не поверил версии приехавшей в Якутию из Казани закладчицы Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Якутии вступил в законную силу приговор в отношении 36-летней уроженки ближнего зарубежья, признанной виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Суд установил, что женщина действовала в составе группы лиц по предварительному сговору, используя сеть Интернет для организации незаконного сбыта наркотиков. Однако довести преступление до конца ей не удалось по независящим от нее обстоятельствам.

Во время судебного разбирательства осужденная утверждала, что приехала в Якутию из Казани исключительно в туристических целях. Однако суд признал эту версию несостоятельной, исследовав представленные по делу доказательства.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru