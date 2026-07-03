Якутия с начала года направила в зону СВО 99 единиц техники Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года Якутия направила в зону специальной военной операции 99 единиц техники, включая восемь мотоциклов и три квадроцикла. Об этом на брифинге 2 июля сообщил руководитель Северо-Восточного фонда помощи и поддержки Донбасса, Координационного центра республиканского штаба комиссии «Вместе к Победе» Георгий Куркутов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По его словам, наземным транспортом в зону СВО доставлено 173 тонны гуманитарной помощи, еще свыше 28 тонн грузов отправлено авиатранспортом. Работа ведется совместно с территориальными оперативными штабами, Службой спасения Якутии, Постоянным представительством республики в Москве и Московским оперативным штабом.

В ближайшее время в опорные пункты Якутии в зоне спецоперации направят группу специалистов. Они займутся вопросами безопасности, оформлением технической документации и организацией плановой ротации сотрудников.

Также Куркутов сообщил о создании рабочей группы по подготовке Антифашистского форума, который пройдет в Якутии в рамках празднования Дня народного единства. По его словам, республика намерена стать одной из ключевых площадок продвижения девиза «Народ и армия едины».

Работу по поддержке участников специальной военной операции координирует республиканская комиссия «Вместе к Победе!», которую возглавляет глава Якутии Айсен Николаев.

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