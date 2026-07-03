За две недели в Якутии шесть раз повредили линии электропередачи Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Центральных электрических сетях «Якутскэнерго» сообщили, что с 11 по 25 июня в Якутии произошло шесть случаев повреждения линий электропередачи по вине сторонних лиц. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По данным энергетиков, чаще всего причиной аварий становятся водители автомобилей и спецтехники, которые повреждают опоры и провода ЛЭП. В результате без электроснабжения временно остаются жилые дома, организации и предприятия.

В «Якутскэнерго» призвали водителей быть внимательными при выполнении работ вблизи энергообъектов и соблюдать правила безопасности, чтобы избежать аварий и перебоев с электроснабжением.

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