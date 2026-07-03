В Якутске из муниципальной квартиры выселили сотрудника управляющей компании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске после вмешательства прокуратуры из пустующей квартиры выселили сотрудника управляющей компании, который проживал там без законных оснований. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Проверка показала, что собственник квартиры скончался еще в 2017 году, а наследники не объявились. Несмотря на это, жилое помещение самовольно занял работник обслуживающей управляющей организации.

По представлению прокуратуры незаконно проживающий гражданин был выселен. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены два виновных должностных лица.

В настоящее время, в связи с отсутствием наследников, квартира оформляется в муниципальную собственность.

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