У жителя Хангаласского района конфисковали украшения на 5 млн рублей Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Хангаласском районе Якутии суд конфисковал 180 немаркированных ювелирных украшений общей стоимостью более 5 миллионов рублей. Изделия обращены в доход государства. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как установил суд, 42-летний местный житель незаконно хранил украшения с целью последующего сбыта. Его признали виновным по ч. 1 ст. 171.1 УК РФ (незаконный оборот товаров без обязательной маркировки).

Помимо конфискации ювелирных изделий, мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

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