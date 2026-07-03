Пенсионер перевел мошенникам 5,5 млн рублей, спасая детей от «уголовного дела» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пожилой мужчина стал жертвой телефонных мошенников и лишился 5,5 миллиона рублей. Аферисты убедили пенсионера, что он якобы обвиняется в государственной измене. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Во время общения злоумышленники заявили, что уголовная ответственность грозит не только ему, но и его детям. По их словам, если родственники узнают о происходящем и не сообщат об этом в правоохранительные органы, им может грозить до 20 лет лишения свободы.

Опасаясь за судьбу своих близких, пенсионер выполнил все указания мошенников и перевел на указанные ими счета 5,5 миллиона рублей.

По факту произошедшего проводится проверка. Правоохранители в очередной раз напоминают: сотрудники банков, правоохранительных органов и государственных ведомств никогда не требуют переводить деньги на «безопасные счета» и не сообщают о подобных уголовных делах по телефону.

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