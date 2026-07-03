Запрет на продажу топлива в канистры не коснется аграриев в Якутии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На фоне топливного ажиотажа в стране глава Якутии Айсен Николаев заявил, что запрет на отпуск бензина и дизеля в канистры, введенный для борьбы со спекуляциями, не распространяется на аграриев. По его словам, правительство уже приняло все необходимые решения: в период сенокоса и уборочной кампании сельхозпроизводители смогут заправляться в бочки и хранить топливо непосредственно на полях. Это должно снять главную проблему фермеров, которые опасались, что ограничения сорвут полевые работы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Айсен Николаев отметил, что временные лимиты на АЗС сейчас действуют почти по всей России, но в центральных регионах, где НПЗ пострадали от атак беспилотников, ситуация гораздо острее, чем в Якутии. Он подчеркнул, что республика заблаговременно заключила контракты с заводами, а на Петербургском экономическом форуме «Газпромнефть» подтвердила полное обеспечение поставок через «Саханефтегазсбыт». Что касается частных компаний-продавцов, то их работа также находится на контроле властей. Глава региона выразил уверенность, что общими усилиями ситуацию удастся стабилизировать.

Власти продолжат ежедневный мониторинг запасов и работу оперативного штаба. Президент Владимир Путин на недавнем совещании отметил, что на внутренний рынок поступили накопленные запасы бензина - сейчас их объем составляет 1,7 млн тонн, что лишь на 4% ниже уровня прошлого года.

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