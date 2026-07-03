В Якутске суд взыскал с руководителя фирмы 29 миллионов рублей пеней

Фото: Ольга ЮШКОВА.
В Якутске суд удовлетворил иск прокуратуры к руководителю центра недвижимости о взыскании задолженности по налогам и пеням на общую сумму 58 миллионов рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».
В ходе разбирательства ответчик добровольно погасил основной налоговый долг в размере более 29 миллионов рублей, но оставшуюся часть взыскали с него в доход бюджета по решению суда.
Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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