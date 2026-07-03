В Якутске суд взыскал с руководителя фирмы 29 миллионов рублей пеней Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Якутске суд удовлетворил иск прокуратуры к руководителю центра недвижимости о взыскании задолженности по налогам и пеням на общую сумму 58 миллионов рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В ходе разбирательства ответчик добровольно погасил основной налоговый долг в размере более 29 миллионов рублей, но оставшуюся часть взыскали с него в доход бюджета по решению суда.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru