В Якутске инспектор ДПС сопроводил в больницу двухлетнего ребенка с судорогами Фото: МВД Якутии

В Якутске произошла трогательная история спасения двухлетнего мальчика. 15 июня около полудня у Арчыма Соловьева начались судороги на фоне высокой температуры. Родители, испугавшись, что скорая помощь приедет слишком долго, решили везти малыша в больницу сами. Однако на Вилюйском тракте они попали в пробку. Отец, увидев служебный автомобиль ДПС, подбежал к полицейскому и попросил о помощи. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Майор полиции Владимир Тартакынов, оценив критичность ситуации, мгновенно включил проблесковые маячки и организовал сопровождение. Он вывел машину родителей из пробки и довел прямо до медицинского учреждения, где малышу оказали квалифицированную помощь. Благодаря оперативным действиям сотрудника ГАИ врачи смогли вовремя стабилизировать состояние ребенка - он уже пошел на поправку.

Родители Арчыма, Варвара и Алексей, не смогли остаться в долгу и прислали в МВД письмо с благодарностью.

«Владимир, вы ни секунды не раздумывали, по-человечески все поняли с полуслова. Вы быстро включили проблесковые маячки и повели нашу машину за собой. Благодаря вам мы без пробок добрались до больницы вовремя. Вы спасли жизнь нашего сына, а вместе с этим - и всю нашу семью. Низкий вам поклон от мамы, папы и всех нас. Пусть ваше добро вернется к вам здоровьем, благополучием и надежным тылом. Вы - настоящий пример мужества и сердечности на службе», - обратилась к госавтоинспектору мама Арчыма.

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