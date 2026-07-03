В Якутске из запретили въезд в леса и разведение огня Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске и его окрестностях 3 и 4 июля ожидается чрезвычайно высокий (5-й) класс пожарной опасности. В связи с этим в городском округе продолжает действовать особый противопожарный режим, который вводит жесткие ограничения на посещение лесов и использование огня. Власти предупреждают: сухая и жаркая погода делает любой случайный огонь смертельно опасным для тайги. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В период действия режима категорически запрещено въезжать в леса на любом транспорте, посещать лесные массивы, включая земли сельхозназначения, а также использовать открытый огонь и мангалы для приготовления пищи. Исключение сделано только для спецтехники пожарной охраны и лесничеств. Объекты общепита могут использовать мангалы на своих территориях, а специальные зоны отдыха разрешено посещать только с уже готовым углем.

Штрафы за нарушения увеличены: для граждан - от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - до 60 тысяч, для предпринимателей - до 80 тысяч, а для юридических лиц - до 800 тысяч рублей.

Власти призывают жителей и гостей столицы республики соблюдать правила и не рисковать. При обнаружении возгорания необходимо немедленно звонить по номерам 101, 112 или в ЕДДС Якутска по телефону 32-22-30. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности, а в случае крупных пожаров - к уголовной.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru