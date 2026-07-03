В Якутске обманутые мошенниками подростки вскрыли сейфы в чужой квартире Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске полиция раскрыла схему проникновения в квартиру, где фигурируют двое молодых людей, которых дистанционные мошенники превратили в «зомби» - исполнителей чужих преступных замыслов. В отдел полиции обратился местный житель, который обнаружил, что в его отсутствие кто-то вскрыл сейфы и обыскал квартиру. Оперативники сразу заподозрили, что за этим стоят не обычные воры, а жертвы кибераферистов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В ходе проверки выяснилось, что злоумышленники по телефону запугали 17-летнюю дочь хозяев - девушка спрятала ключи от квартиры в условленном месте, а затем по той же схеме подключили 18-летнего парня, который по заданию лжеправоохранителей проник в жилище, вскрыл сейфы и обыскал комнаты.

Задержанный пояснил полиции, что был уверен: он участвует в оперативных мероприятиях в качестве внештатного сотрудника спецслужб. Молодого человека не смутило даже то, что ему приказали незаконно проникнуть в чужой дом. К счастью, ценных вещей в сейфах не оказалось, и владельцы не понесли серьезного материального ущерба.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru