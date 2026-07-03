В Якутии пожар унес жизнь ребенка Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии за минувшие сутки зарегистрировали четыре преступления, и прокуратура взяла на контроль расследование каждого уголовного дела. В Якутске из квартиры на улице Якутской с ножевым ранением госпитализировали мужчину 1961 года рождения - подозреваемая уже установлена. Об этом сообщает «Комсомольская правда» - Якутия» со ссылкой на прокуратуру региона.

Также в столице завели уголовное дело о мошенничестве при продаже земельного участка: злоумышленники обманули покупателя на 290 тысяч рублей. Кроме того, в Алданском районе выявлен факт использования поддельного водительского удостоверения, а в Якутске - предоставления подложного документа.

Пожар в частном доме на улице Победы в поселке Усть-Мая. Огонь унес жизнь ребенка 2022 года рождения, а женщина 1960 года рождения госпитализирована с ожогами. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зафиксировано, но есть серьезные аварии. В Якутске автомобиль сбил велосипедиста 2005 года рождения - молодого человека госпитализировали. В Ленском районе пьяный водитель 1991 года рождения вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. Водитель иномарки с травмами доставлена в больницу. Всего за сутки задержаны 8 водителей в состоянии опьянения.

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