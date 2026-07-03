В нацпарке «Ленские столбы» в Якутии запретили посещение лесов Фото: Павел КЛОКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из-за установившейся сухой и жаркой погоды на территории национального парка «Ленские столбы» введен высокий (IV) класс пожарной опасности. Чтобы избежать лесных пожаров и сохранить уникальную природу, администрация парка с 2 июля и до особого распоряжения временно запретила посещение лесов гражданами и въезд любого транспорта на лесные территории. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

При этом отдых в парке возможен, но с ограничениями. Гостевые дома на Буотаме продолжают работать в штатном режиме - можно приехать и комфортно провести время в оборудованных домиках, где созданы все условия для безопасного отдыха. Бронирование открыто. Однако «дикий» отдых с палатками вне специально отведенных зон временно запрещен. Вход и въезд в лесные массивы строго ограничены, чтобы случайная искра не превратилась в катастрофу.

Администрация парка пообещала сообщить о снятии ограничений, как только ситуация стабилизируется. Гостей просят с пониманием отнестись к мерам и бережно относиться к природе.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru