В Якутии мужчина направил карабин на женщину в кафе из-за ссоры Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мегино-Кангаласском районе суд частично удовлетворил иск прокуратуры о компенсации морального вреда женщине, на которую в октябре 2024 года направили оружие. Инцидент произошел ночью в кафе поселка Усть-Нера: мужчина поссорился со знакомыми, ушел в квартиру, похитил карабин «Тигр» и вернулся к парковке. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Там он заметил машину, предположил, что в ней сидят его обидчики, и направил ружье на сидевшую внутри женщину, угрожая насилием на почве национальной ненависти. Потерпевшая восприняла угрозы как реальные и испытала сильный страх.

Приговором Оймяконского районного суда мужчину признали виновным по статьям 213 (хулиганство) и 226 (хищение оружия) УК РФ и приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. В рамках уголовного дела он уже выплатил потерпевшей 30 тысяч рублей и принес извинения. Однако женщина сочла эту сумму заниженной и обратилась в надзорный орган, требуя уже 400 тысяч рублей. Ответчик иск признал частично, заявив, что сумма завышена.

Мегино-Кангаласский районный суд, изучив все обстоятельства, взыскал с ответчика 70 тысяч рублей с учетом ранее выплаченных 30 тысяч, степени вины и характера нравственных страданий. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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