В Арктической зоне Якутии удовлетворенность медициной выросла до 77% за два года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Арктической зоне Якутии качество медицинской помощи шагнуло далеко вперед: если в 2023 году только 36% жителей были довольны доступностью и уровнем обслуживания, то в 2025 году этот показатель вырос до 77%. Рост стал возможен благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», инициированному президентом, а также активному развитию мобильных форм работы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

С 2018 года в арктических районах возвели более 20 медицинских объектов, включая крупные поликлиники в селе Хонуу и в Батагае. Все они оснащены новым оборудованием.

Ключевую роль сыграли новые модульные ФАПы. Люди ощущают изменения - доверие к медицинским пунктам выросло. Не менее значимым стал проект «Мобильный доктор». С начала 2026 года бригады совершили 44 выезда в 20 районов и осмотрели 23 915 человек, включая 8 000 детей и 5 886 представителей коренных малочисленных народов Севера. В 2025 году мобильные хирурги провели более 900 операций.

Министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева подчеркивает, что проект «Мобильный доктор» - ключевой инструмент стратегии по повышению качества жизни. За цифрами стоят реальные истории людей, получивших консультацию ведущих специалистов, не покидая родных сел. Внедрение телемедицины и подключение ФАПов к интернету позволяет врачам оперативно связываться с экспертами, что особенно важно для удаленных территорий. Депутат Госдумы Галина Данчикова отметила, что благодаря проекту, инициированному главой Якутии Айсеном Николаевым, уровень удовлетворенности вырос более чем вдвое. Глава региона назвал мобильные бригады «золотым стандартом» организации здравоохранения в труднодоступных районах.

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