В Якутии мотоциклист догнал велосипедиста и избил его после дорожной ссоры Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники полиции начали проверку по видеозаписи, появившейся в интернете, на которой запечатлен дорожный конфликт между мотоциклистом и велосипедистом. На кадрах видно, как после перепалки на перекрестке мотоциклист догнал велосипедиста и нанес ему несколько ударов. Личности обоих участников и все обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По предварительной оценке полиции, в действиях велосипедиста могут быть признаки нарушения правил дорожного движения, а мотоциклист привлекается по статье «Побои». Сейчас проводится сбор доказательств, опрашиваются возможные свидетели, изучаются записи с камер наружного наблюдения.

За нанесение побоев мотоциклисту грозит административный штраф или даже арест, а велосипедисту - наказание за нарушение ПДД. В полиции заверили, что по итогам проверки будет принято законное и обоснованное решение.

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