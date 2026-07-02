Айсен Николаев будет голосом Арктики во Всемирной организации объединённых городов и местных властей

Фото: пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)/Саргына СКРЯБИНА

Данное заявление он сделал 2 июля в эфире телеканала НВК «Саха», комментируя итоги трёхгодичного собрания Всемирной организации объединённых городов и местных властей (ОГМВ), которое состоялось в Марокко в июне. Именно там его избрали одним из пяти сопрезидентов этой глобальной сети, объединяющей муниципалитеты и региональные власти во всём мире. В составе российской делегации на мероприятии присутствовали представители 40 субъектов страны.

Как рассказал Айсен Николаев, процедура выборов проходила в конкурентной борьбе с использованием бюллетеней и под наблюдением камер. В голосовании участвовали 250 делегатов. За кандидата от Якутии проголосовали 139 участников, что позволило ему занять второе место по числу голосов. Выше оказался лишь мэр Йоханнесбурга, набравший 152 голоса, тогда как все остальные претенденты не смогли преодолеть планку в 100 голосов. Президентом организации стал глава турецкого города Конья, который в финальном противостоянии опередил мэра Мехико.

Айсен Николаев подчеркнул, что на конференцию в его поддержку прибыла делегация численностью около ста человек, что свидетельствует о высоком внимании в стране к развитию местного самоуправления.

«Подобные площадки, где Россия может напрямую общаться с другими странами в текущих условиях, абсолютно важны», - отметил Айсен Николаев.

По итогам собрания коллеги предложили ему системно отстаивать на глобальном уровне интересы северных и арктических городов, а также вопросы защиты прав коренных народов. Глава Якутии добавил, что интерес к этой тематике уже проявили представители ЮАР, государств Южной Америки, Индонезии и Новой Зеландии.

ОГМВ объединяет 250 тысяч членов — городов и региональных правительств всех континентов. Организация разделена на семь крупных региональных отделений. Российская Федерация входит в Евразийское отделение, которое возглавляет мэр Казани Ильсур Метшин. Айсен Николаев, в свою очередь, теперь представляет не только свой регион или страну, но и всю международную организацию в целом.